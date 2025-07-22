В России ликвидирован "Америкэн экспресс банк"

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ООО "Америкэн экспресс банк", являющееся российской "дочкой" американской American Express Company, официально ликвидирована. Об этом сообщает Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

"В книгу государственной регистрации кредитных организаций внесена запись о ликвидации кредитной организации", – следует из материалов на сайте Центробанка РФ.

Организация добровольно завершила свою деятельность в российском банковском секторе. Еще в мае 2024 года Владимир Путин подписал распоряжение, разрешающее добровольную ликвидацию банка. ЦБ аннулировал его лицензию на осуществление банковских операций с 13 августа.

Ранее Центробанк аннулировал разрешение на проведение банковских операций у кредитной организации "Промтрансбанк" (Банк ПТБ) из-за нарушения федеральных законов и нормативных актов. Были выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

При этом собственник организации принимал меры для восстановления финансового положения, однако они оказались недостаточными, чтобы исправить ситуацию.

