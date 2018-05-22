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Москва 24

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Экономика

22 мая 2018, 12:33

Евро опустился ниже 72 рублей впервые с начала апреля‍

экономика финансы

Впервые с апреля курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро на открытии торгов опустился ниже 72 рублей впервые с начала апреля‍. По отношению к рублю он потерял 0,9% по сравнению к уровню закрытия предыдущих торгов, следует из данных Московской биржи.

Как сообщает телеканал Москва 24, во вторник, 22 мая, за одну единицу европейской валюты давали 71,91 рубля. Курс доллара, в свою очередь, снизился до значения 61,16.

Повышение цены на нефть притормозило снижение российской валюты на мировом рынке. 17 мая стоимость фьючерсов на североморскую нефть Brent впервые с ноября 2014 года превысила 80 долларов за баррель.

Сейчас цена нефтяной смеси составляет 80,12 доллара за баррель. Ранее цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI повышалась до 72,14 доллара за баррель.

В начале апреля курс доллара и евро побил рекорды. Тогда на Московской бирже стоимость евро превысила отметку в 80 рублей, а курс доллара поднялся до 65,05 рублей. В последний раз такое значение у американской валюты было в ноября 2016 года. Такое резкое падение рубля было связано с антироссийскими санкциями США.

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