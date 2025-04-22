РФ введет пошлину в 35% на импорт парфюмерии из недружественных стран

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Россия распространит 35-процентные таможенные пошлины на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ пишет ТАСС.

В новый список вошли духи, туалетная вода, пудра, средства для волос и макияжа губ, а также уходовые средства для кожи. Решение было принято в связи с увеличением объема отечественного производства.

Вместе с тем пошлины на импорт в страну французских духов и средств для волос будут снижены до 20% вместо 35%. Помимо этого, список стран, подпадающих под повышенные тарифы на ввоз парфюмерии и косметики, а также бытовой химии, расширился. Однако некоторые страны, такие как Венгрия, Словакия и Корея, были исключены из него. Также в отдельные категории были добавлены Франция и Италия.

В частности, Франция попала в список исключений в категории пудра, а Италия – в категориях пудра и средства для макияжа губ.

Данные изменения, как и другие, были утверждены после обсуждения с представителями отрасли и анализа потребительских предпочтений в области парфюмерии и косметики, пояснили в Минпромторге. Более того, список товаров, облагаемых пошлиной, был составлен совместно с бизнес-сообществом.

"Это означает, что данная мера коснется только тех видов продукции, где производители уже выпускают не уступающие по качеству и ассортименту аналоги", – уточнили в ведомстве.

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