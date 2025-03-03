Минпромторг РФ опроверг снятие пошлин, введенных в ответ на санкции

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Российский Минпромторг не планирует снятие пошлин на отдельные группы товаров, введенных в ответ на санкции недружественных стран. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Более того, любые обсуждения по этому вопросу сейчас преждевременны, подчеркнули в Минпромторге.

Таким образом ведомство ответило на появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что Россия может снизить пошлины на иностранные потребительские товары, если недружественные страны снимут санкции в отношении отечественных экспортеров.

Тем временем Владимир Путин поручил правительству отрегулировать процесс возвращения иностранных компаний на российский рынок.

Однако президент указал, что отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными. В этой связи возможен вариант повышения пошлин на импортные товары, а также введение торговых ограничений.

Вместе с тем президент заявил, что западные санкции и иные внешние проблемы сыграли стимулирующую роль для российской науки и бизнеса, несмотря на сложности, которые возникли у страны. Например, компании стали намного чаще обращаться за помощью к российским ученым.

