В ПФР уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий возможность получения второй пенсии отдельными категориями граждан, сообщает "Российская газета".

Сегодня закон о пенсионном обеспечении позволяет некоторым категориям граждан одновременно получать две пенсии. К примеру, это нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием из-за катастрофы на Чернобыле или с работами по ликвидации ее последствий.

Также две пенсии могут получать граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы, и граждане, принимавшие участие в ликвидации ее последствий в зоне отчуждения. Их семьям могут устанавливать пенсию по случаю потери кормильца и страховую или социальную пенсию по старости.

Право на две пенсии, помимо вышеперечисленных, имеют участники Великой Отечественной войны (ВОВ), те, кто стал инвалидом вследствие военной травмы. Также это родители и вдовы военнослужащих, проходивших службу по призыву, погибших или умерших в период прохождения военной службы, а также граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Страховую пенсию по старости плюс государственную пенсию за выслугу лет получают и федеральные государственные гражданские служащие, космонавты и летчики-испытатели.

А вот нетрудоспособным членам семей ликвидаторов и всех тех, кто подвергся воздействию радиации в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и из-за сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, пенсия по случаю потери кормильца не положена.

Автор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Барышев, считает, что это несправедливо. Он предлагает уравнять семьи в правах и установить возможность для получения двух пенсий нетрудоспособными членами семей тех, кто пострадал из-за этих двух ЧП.

С нового года пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают надбавку к пенсии в размере 5 334 рублей, что на 400 рублей больше, чем в прошлом году.

Перерасчет произошел автоматически. Правда, ожидает он только тех, кто получает страховую пенсию по старости. Если же пенсия социальная или по потере кормильца, то после 80 лет она не увеличится из-за возраста. Также индексации не будет для инвалидов I группы, поскольку они уже получают двойной размер фиксированной выплаты.

Помимо увеличения фиксированной выплаты, можно получить доплату по уходу за пенсионером. Ее начисляют, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий гражданин.