В МВФ заявили, что экономика России удивляет темпами роста на фоне санкций

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У Российской Федерации зафиксирован невероятный рост в области экономики, несмотря на западные санкции. Об этом сообщила директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак, передает РИА Новости.

При этом в январском отчете МВФ был серьезно увеличен прогноз роста экономики РФ на этот год – до 2,6%. Показатель вырос на 1,5 процентного пункта по сравнению с прошлой оценкой от октября прошлого года.

В свою очередь, экономист Максим Чирков заявил в эфире радио КП, что никаких глобальных потрясений в российской экономике после введения новых ограничительных мер не ожидается. По его словам, слово "беспрецедентный", которое используется европейскими чиновниками в адрес РФ, мало подходит к новому пакету санкций.

"В нем не будет новых каких-то отраслевых аспектов. Это расширение тех же санкций на новых участников. В этом пакете, как я предполагаю, будет большое количество компаний и новых лиц, но это расширение ради расширения", – уточнил эксперт.

При этом он указал на то, что от ограничений против РФ страдают прежде всего сами создатели этих санкций, а Россия продолжает укреплять свои позиции.

Ранее Владимир Путин сообщил, что рост российской экономики оказался выше среднемировых темпов в 2023 году. ВВП страны увеличился на 3,6%. По его словам, в мире данный показатель в среднем составляет 3%, экономика развитых государств растет на 1,5%.



Путин заявил, что экономика РФ, в отличие от других стран, продолжит расти