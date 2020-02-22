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Общество

08:51

На Украине заявили о снижении пенсий

экономика общество финансы за рубежом

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Украинские власти предупредили о снижении пенсий среди населения. Заместитель министра по социальной политике страны Наталья Ненюченко заявила, что подавляющее большинство жителей получает пенсионные выплаты ниже прожиточного минимума.

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до четырех тысяч гривен (10 500 рублей – прим. ред.), а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой, которая требует решения", – приводит РИА Новости ее слова.

По словам Ненюченко, сложившаяся ситуация объясняется ограниченными ресурсами солидарной пенсионной системы. Также на это влияет установившаяся на высоком уровне доля теневой занятости украинцев.

Замминистра добавила, что лишь 5% работающих граждан принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, что также сказывается на величине выплат.

Таким образом, все перечисленные факторы неизбежно приведут к падению размера пенсий в будущем, заключила Ненюченко.

Ранее деятели культуры и российского шоу-бизнеса начали активно рассказывать о начисляемых им пенсиях и жаловаться на маленький размер выплат. В свою очередь, в Союзе пенсионеров России заявили, что звездам следовало бы "постыдиться говорить о своих пенсионных доходах". Эксперты же рассказали, что Эксперт пояснила, что за гонорары в конвертах артисты самостоятельно несут ответственность.

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