Юрист прокомментировала жалобы артистов на размер пенсий

Деятели культуры и шоу-бизнеса начали активно рассказывать о начисляемых им пенсиях и жаловаться на маленький размер выплат. В свою очередь, в Союзе пенсионеров России заявили, что звездам следовало бы "постыдиться говорить о своих пенсионных доходах". Разбираемся, почему артисты недовольны и как начисляются пенсии людям искусства.

Со званием легче выжить?

Леонид Якубович. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Телеведущая Регина Дубовицкая посетовала, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей. "Видимо, я недостаточно знаменита, раз получаю такие деньги", – заметила она. Автор "Аншлага" также подчеркнула, что работает до сих пор.

А бессменный ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал, что его пенсионный доход равен 23 тысячам. "Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства", – уточнил он.

Адекватный размер пенсии, по словам Якубовича, тот, которого хватает для нормальной жизни человека, посвятившего всю жизнь своей стране.





Леонид Якубович телеведущий Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос.

Размер пенсионного дохода вызывает вопросы и у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. "К пенсии я получаю надбавки как народный артист и лицо, имеющее четыре ордена всех степеней. Конечно, серьезной мою пенсию не назовешь, но 30 тысяч рублей – это больше, чем у многих граждан", – уточнил он.



Никас Сафронов. Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В свою очередь, художник Никас Сафронов рассказал, что ежемесячно получает 45-50 тысяч рублей как академик. При этом он отметил, что деньги добавляют за звания "Народный артист" и "Заслуженный артист".





Никас Сафронов художник Со званием сегодня все-таки легче выживать. Артисты должны знать правила игры и откладывать на будущее. Если у артистов нет своего бизнеса, то заработки у них на старости лет, как правило, очень маленькие.

Нищенскими пенсии артистов назвал музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, выплата должна составлять 100-150 тысяч рублей. "Давайте смотреть правде в глаза: ну нельзя на это выжить! Даже на 100 тысяч рублей выжить невозможно при тех ценах, которые сегодня существуют. А у пожилых еще больше расходов, чем у молодежи, например на лекарства. И на что им лечиться? – заявил продюсер.

Напомним, что моду на "пенсионные жалобы" еще в 2017 году ввела Алла Пугачева. На свадьбе своего внука Примадонна заявила, что получает скромную помощь от государства.

"Дети мои, если что, звоните. Вы теперь самостоятельная семья. Вам теперь никакая помощь не нужна. Я так рада, пенсия у меня маленькая", – сказала артистка.

Жалобы для хайпа?

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

С просьбой не жаловаться на маленькие пенсии к звездам обратился председатель Союза пенсионеров России, сенатор Валерий Рязанский. По его мнению, знаменитости говорят об этом для того, чтобы завоевать симпатию. Вместе с тем он не одобряет такие действия.





Валерий Рязанский председатель Союза пенсионеров России Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках. Вот они могут жаловаться.

Кроме того, Рязанский уточнил, что многие знаменитости сравнивают размеры пенсионных выплат с гонорарами за выступления, поэтому пенсия 20-30 тысяч рублей для них совсем не та, на которую они рассчитывали.

В свою очередь, юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в беседе с Москвой 24 рассказала, из чего формируется пенсия артистов.

"Размер пенсии у людей искусства, как и любых других людей, формируется исходя из оплаченных работодателем страховых взносов. Вот кто для этих актеров и звезд является работодателем, то лицо и должно было выплачивать страховые взносы из суммы их гонораров, зарплат. Из этих страховых взносов формировалась их пенсия", – сказала Яковлева.





Валентина Яковлева юрист Если, например, они работают в театре, то театр является их работодателем. Я так полагаю, что с артистами должны заключать именно трудовой договор. Другой момент: артисты могут оформляться как индивидуальные предприниматели. В этом случае они сами должны учитывать свой доход.

Эксперт пояснила, что за гонорары, полученные в конвертах, артисты самостоятельно несут ответственность. "Получили они за корпоратив в конверте 100 тысяч рублей, должны были эти деньги обложить налогом, заплатить страховые взносы. Тогда эти страховые взносы ушли бы им на пенсию. Если они этот конверт нигде не показали, то, соответственно, пенсию не получили. Все логично, ничего удивительного", – заключила Яковлева.



Соболева Илона