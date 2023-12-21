Минфин РФ внес примерно 30 компаний в список для возможной приватизации

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Минфин РФ внес в правительство перечень из примерно 30 крупных компаний для возможной приватизации. Об этом глава министерства Антон Силуанов сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

Он уточнил, что предложения внесены по компаниям, где доля государства превышает 50%. Минфин предложил сократить доли участия, не теряя контрольный пакет.

"И это могут быть десятки, сотни миллиардов", – подчеркнул министр.

Ранее Силуанов отмечал, что Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. По его мнению, данный вопрос должен обсуждаться в правительстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу, заявил, что российские власти считают идею приватизации полезной. Однако начало процесса требует решения вопросов рентабельности.