В Госдуме опровергли заявление о наличии на рынке ипотечного пузыря

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Информацию о наличии на рынке ипотечного пузыря опровергли в Госдуме. С опровержением выступил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Что касается пузыря, то я считаю, что его нет, ЦБ то же самое говорит – пузыря нет, но они, конечно, внимательно наблюдают за этим процессом", – приводит слова Аксакова ТАСС.

Ранее "Коммерсант" сообщил о беспокойстве Центробанка по поводу возможного роста ипотечного кредитования в России более чем вдвое – до 10 триллионов рублей в 2020 году, согласно стратегии Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК). По данным издания, ЦБ не исключает, что рост ипотечного кредитования может привести к возникновению на рынке пузыря, как это случилось в США в 2008 году. В связи с этим регулятор готов ужесточить условия выдачи ипотечных кредитов, сообщило издание.

"Я считаю, что в связи с принятием закона по дольщикам, который предусматривает переход денег дольщиков от застройщиков, куда они эти деньги направляли, к банкам, через которые эти деньги пойдут от населения к застройщикам, то оценки АИЖК, они вполне разумные, на мой взгляд, хотя они требуют внимательного осмысления и расчета", – пояснил Аксаков.

Как отметил эксперт, рост ипотечного кредитования может быть продолжен такими же темпами, ведь застройщики используют не только деньги населения, а само население с помощью ипотечных кредитов может выкупать готовые квартиры. "Это схема понятная и, на мой взгляд, не самая рискованная. Банки будут следить за всем этим процессом, и меньше будет нарушений по использованию денег дольщиков", – подытожил депутат.

Ранее Владимир Путин заявил о росте ипотечного кредитования в России. По словам президента, в 2017 году будет выдано свыше миллиона ипотечных кредитов на общую сумму примерно в два триллиона рублей.