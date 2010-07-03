Банк России прекратил полномочия СРО "Межрегиональный союз кредитных кооперативов"

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Банк России прекратил полномочия саморегулируемой организации "Межрегиональный союз кредитных кооперативов" (МСКК), сообщается на сайте регулятора.

Решение принято в связи с тем, что МСКК не выявил многочисленные грубые нарушения и недобросовестные практики целого ряда кредитных потребительских кооперативов, входящих в его состав.

В работе МСКК зафиксированы факты неоднократного нарушения закона о саморегулируемых организациях, нормативных актов ЦБ и внутренних стандартов МСКК.

В частности, МСКК грубо нарушал законодательство при проведении проверок КПК, не представлял информацию и не соблюдал сроки представления отчетности регулятору.

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