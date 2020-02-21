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Москва 24

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Экономика

10:07

Цены на перелеты по России снизились

экономика туризм транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аналитики интернет-сервиса для путешественников Biletix заявили о снижении цен на авиабилеты по России. Падение их стоимости было зафиксировано на период с марта по май 2020 года, передает RT.

Отмечается, что средний чек на внутренние рейсы туда и обратно в эти сроки снизился на 23% по сравнению с прошлым годом. Так, цены упали с 13,7 до 10,5 тысячи рублей.

Наиболее популярными направлениями стали Калуга – Краснодар, Минеральные Воды – Москва, Самара – Санкт-Петербург, а также из Москвы в Казань.

Ситуация с международными маршрутами также изменилась. Специалисты зафиксировали снижение цен на билеты за рубеж на 3% – с 23,1 до 22,5 тысячи рублей.

Оказалось, что самыми дешевыми поездками за границу в этом году станут путешествия из Ростова-на-Дону в Бишкек, из Москвы на Кипр в Ларнаку и из столицы в болгарский Бургас.

Эксперты связали падение стоимости авиаперелетов с расширением маршрутной карты лоукостеров, укреплением рубля на валютной арене, а также с увеличением предложения чартерных рейсов.

Ранее специалисты рассказали, когда лучше покупать билеты на самолет для летнего отдыха. Они посоветовали внимательно наблюдать за распродажами и скидками авиакомпаний, тщательно подбирать варианты полетов с учетом разнообразных альтернатив, в том числе стыковочных маршрутов. В этом случае можно будет сэкономить на приобретении билетов.

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