В Давосе отменили Всемирный экономический форум

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Всемирный экономический форум в Давосе отменили из-за ситуации с распространением "Омикрон"-штамма коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия.

"Ежегодная встреча должна была состояться в Давосе-Клостерсе, Швейцария, 17–21 января 2022 года. Теперь она запланирована на начало лета", – указали организаторы.

Проведение Всемирного экономического форума откладывается во второй раз подряд. Оба решения были связаны с ситуацией по коронавирусу.

В начале декабря мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о готовности столицы РФ к проведению "Экспо-2030". Градоначальник сослался на спешный опыт проведения крупных международных мероприятий.