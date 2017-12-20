Ретейлеры лишились 2,5 млрд рублей прибыли после сбоя в работе онлайн-касс

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Российские ритейлеры потеряли около 2,5 миллиарда рублей прибыли в результате сбоя в работе онлайн-касс 20 декабря. Об этом сообщил президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Алексей Федоров.

"Оборот, который не поступил в кассы, составил 10 миллиардов рублей, 2,5 миллиарда рублей – недополученная прибыль ретейлеров в этот день", – цитирует ТАСС слова Федорова.

Как отметил эксперт, согласно данным АКИТ, сбой затронул примерно девять процентов рынка российского ретейла.

Ранее сообщалось о массовом сбое в работе онлайн-касс, который произошел 20 декабря в 1:00 по Москве. Уточнялось, что сбой затронул деятельность касс производителей ООО "Тринити", "Штрих-М", ООО "НТЦ-Измеритель", "РР-Электро". При этом, по словам замглавы ФНС Даниила Егорова, владельцев аппаратов не привлекут к ответственности за продажи без чеков.