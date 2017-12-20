Массовый сбой произошел в работе онлайн-касс

20 декабря, 14:01
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
Работа онлайн-касс дала массовый сбой 20 декабря в 1:00 мск. Речь идет о кассах производителей ООО "Тринити", "Штрих-М", ООО "НТЦ-Измеритель", "РР-Электро".
Как пояснил замглавы Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, владельцев аппаратов не привлекут к административной ответственности за продажи без чеков, сообщает ТАСС. После восстановления работы касс пользователи должны сформировать кассовый чек коррекции.
По действующему закону юридические лица и индивидуальные предприниматели должны перейти на контрольно-кассовую технику с функцией передачи онлайн сведений о расчетах в налоговые органы. Произойти это должно не позднее 1 июля 2018 года.
Согласно данным ФНС на конец ноября, более 470 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1 миллион 447 тысяч кассовых аппаратов нового поколения. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, уже пробито 16 миллиардов чеков на сумму свыше 10 триллионов рублей.
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