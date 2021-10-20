В МВФ положительно оценили экономическую политику властей РФ в период кризиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Политика властей РФ привела к высоким темпам восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. К такому выводу пришел директор европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер, передает ТАСС.
По его мнению, в 2020 году Россия столкнулась с относительно неглубокой рецессией, а уже в 2021 году продемонстрировала быстрые темпы восстановления производства.
"Россия во время кризиса проводила правильную политику, способствующую этому подъему, этому восстановлению <...>. И это привело к высоким темпам восстановления, которое происходит в настоящее время", – полагает Каммер.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о главном уроке, вынесенном из пандемийного кризиса. По ее мнению, в подобных условиях необходимо наличие запасов капитала, предоставляющих пространство для регулирования.
На фоне ухудшающейся эпидситуации правительство предложило ввести выплаты в размере одного МРОТ работникам, занятым в отраслях малого и среднего бизнеса, пострадавших в период пандемии коронавируса. Согласно инициативе, получить единовременную выплату можно будет в период с 15 ноября по 31 декабря. На реализацию предложения потребуется порядка 27 миллиардов рублей.
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