В Минфине объяснили, куда направят полученные от МВФ 18 млрд долларов

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Стало известно, куда будут направлены полученные Россией от Международного валютного фонда 18 миллиардов долларов. Об этом рассказал замминистра финансов Тимур Максимов в эфире телеканала "Россия 24".

Спикер пояснил, что данный актив является резервным по своей сути. Он может быть использован лишь в случае, если у страны имеются проблемы с долгом или платежным балансом.

"Но, как вы знаете, у Российской Федерации таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", – продолжил Максимов.

Замминистра уточнил, что указанные средства станут частью государственных международных резервов.

23 августа вступило в силу решение Международного валютного фонда о выделении из резервных активов организации 650 миллиардов долларов для помощи в восстановлении мировой экономики. Квота России составила 2,71%, поэтому от МВФ страна получила около 17,5 миллиарда долларов.

В конце июля МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП на текущий год. Показатель ВВП России на 2021 год увеличился до 4,4%. При этом в апреле фонд прогнозировал его на уровне 3,8%.