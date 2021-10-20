Церемония вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров" пройдет 26 октября

Фото: Дмитрий Тур

Ассоциация менеджеров 26 октября проведет XIX церемонию вручения премии "Топ-1000 российских менеджеров", в ходе которой будут названы победители в 12 основных и 4 специальных номинациях.

"Топ-1000 российских менеджеров" – престижная деловая премия в области менеджмента, учрежденная в 2003 году. Ее получают лидеры бизнеса, обладающие наивысшей профессиональной репутацией, те, кто внес заметный вклад в развитие своих компаний, отрасли и российской экономики.

Принять участие в ней можно по предварительной регистрации.

Ассоциация менеджеров была создана в 1999 году и является одним из ведущих деловых объединений страны. Ее работа нацелена на профессиональное развитие сообщества, ориентация – на социально ответственные стандарты ведения бизнеса и интеграцию в глобальную экономику.