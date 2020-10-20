Онлайн-сервис "Московский инвестор" планируют запустить в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электронный сервис, помогающий решить проблемы инвесторов, планируют запустить в ближайшие недели, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Для того чтобы предпринимателей поддерживать, мы вводим и новые программы взаимодействия, и на прошлой неделе предприняли нормативную базу, запустим в ближайшие недели программу "Московский инвестор", – заявил Ефимов.

По его словам, сервис станет одним окном для всех столичных предпринимателей.

Сергей Собянин ранее рассказал, что предложения и жалобы от предпринимателей будут приниматься по нескольким темам, среди которых предоставление льгот по налогам и аренде, подключение к инженерным сетям и участие в торгах. По словам мэра, на ответ отводится от 10 рабочих дней. Собянин добавил, что в случае несогласия с решением обращение можно подать повторно.

