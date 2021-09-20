Москва 24: каким будет фестиваль финансовой грамотности в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

21 сентября в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная проведению в столице фестиваля финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

О программе и особенностях мероприятия расскажут:



руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков;

первый заместитель руководителя департамента финансов Москвы Григорий Лалаев;

начальник управления финансовой грамотности службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Татьяна Руссинова;

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева;

руководитель дирекции финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института Минфина России Анна Харнас.

Смотрите прямую трансляцию 21 сентября в 14:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.