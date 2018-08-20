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Экономика

20 августа, 19:10

ФАС возбудила дела в отношении операторов "большой четверки"

экономика общество

Фото: depositphotos/tatsianama

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дела в отношении четырех российских операторов связи: ПАО "Вымпелком", ПАО "МТС", ПАО "МегаФон", ООО "Т2 Мобайл" из-за тарифов на SMS-рассылки для банков, сообщает пресс-служба ФАС.

Как отмечается, операторы связи оказывают организациям, в том числе и банкам, услугу массовой рассылки SMS-сообщений. По результатам проведенного расследования установили, что условия договоров с организациями без государственного участия в капитале отличаются от условий договоров организаций с государственным участием в капитале.

В ведомстве отметили, что в действиях операторов есть признаки нарушения закона о конкуренции.

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафует "большую тройку" операторов сотовой связи за роуминг. Сумму штрафа определят в сентябре текущего года.

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