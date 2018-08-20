Официальный курс евро на вторник вырос до 76,72 рубля

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Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на вторник, увеличился на 53,56 копейки и составил 76,7204 рубля. Тем временем, доллар вырос на 30,5 копейки и поднялся до отметки 67,1807 рубля. Об этом передает РИА Новости.
Стоимость бивалютной корзины, состоящая из 0,55 доллара и 0,45 евро, которая рассчитана по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 40,88 копейки. Ее стоимость оценивается 71,4736 рубля.
В понедельник курс доллара и евро начал стремительно расти. Российская валюта потеряла около 22 и 4 копеек соответственно. На сегодняшний день доллар можно купить за 67,25 рубля, евро – за 76,74 рубля, по данным Московской биржи.
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