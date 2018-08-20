Курс доллара и евро начал стремительно расти

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Рубль в начале торгов в понедельник снизился по отношению к доллару и евро. Российская валюта потеряла порядка 22 и 4 копеек соответственно. Курс доллара вырос до 67,25 рубля, евро – до 76,74 рубля, согласно данным Московской биржи.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,07 процента и составил 71,88 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что курс евро на Московской бирже в пятницу вырос на 1,35 процента и достиг стоимости 77 рублей.

В свою очередь стоимость доллара постепенно начала снижаться и на 16 августа достигла 66,38 рублей. В пятницу утром эта тенденция сохранилась и он продолжил падать по отношению к мировым валютам на фоне предстоящих торговых переговорах между Китаем и США.