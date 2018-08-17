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Экономика

17 августа 2018, 15:40

Курс евро на Московской бирже вернулся к 77 рублям

экономика общество

Фото: ТАСС/Klaus Ohlenschlдger

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу вырос на 1,35 процента и достиг стоимости 77 рублей.

В последний раз валюта находилась на этом уровне 13 августа 2018 года. В свою очередь, курс доллара сейчас находится на уровне в 67,47 рублей, что на 0,93 процента выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее сообщалось, что курс доллара постепенно начал падать и на 16 августа снизился до 66,38 рубля. В пятницу утром он продолжил падать по отношению к мировым валютам на фоне предстоящих торговых переговорах между Китаем и США.

По состоянию на 7:42 по московскому времени курс евро к доллару вырос до 1,138 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1378 доллара за евро. Курс доллара к иене опустился до 110,87 иены за доллар со 110,91 иены.

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