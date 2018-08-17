В Кремле назвали финансовую систему России абсолютно стабильной

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Российская экономическая и финансовая система абсолютно стабильна, несмотря на волатильность российской валюты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обеспокоенность журналистов падением курса национальной валюты.
"Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна", – цитирует Пескова РИА Новости. Курс рубля начал резко снижаться из-за опасений возможного введения новых антироссийских санкций США.
Комментируя падение рубля на Московской бирже, представители Центробанка ранее пояснили, что регулятор может корректировать ежедневный объем покупки иностранной валюты, чтобы ограничить волатильность курса рубля.
В Банке России повышенную волатильность российской валюты назвали естественной реакцией финансового рынка на известия о готовящихся санкциях США против России, которые появились на фоне изменений на глобальных финансовых рынках.
Законопроект называется актом о защите американской безопасности от агрессии Кремля. В документе предлагается свести в единую базу все существующие антироссийские санкции.
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