Доллар подешевел на ослаблении безрисковых настроений

Фото: Агенство "Москва"
Курс доллара к мировым валютам в пятницу утром опустился, безрисковые настроения на рынках снижаются на фоне новостей о том, что Китай и США планируют провести торговые переговоры.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов, по состоянию на 7:42 по московскому времени курс евро к доллару вырос до 1,138 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1378 доллара за евро. Курс доллара к иене опустился до 110,87 иены за доллар со 110,91 иены.
Курс доллара в пятницу снизился после новостей из Китая о том, что замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь отправится в США во второй половине августа для проведения консультаций по торговым вопросам. Ван Шоувэнь проведет переговоры с заместителем министра финансов США.
Китай и США с февраля по июнь этого года провели четыре раунда переговоров в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Однако после последней встречи в Пекине в июне контакты между двумя странами прекратились. При этом китайская сторона назвала взаимоуступки и отказ от ведения торговой войны предварительными условиями достижения соглашений по торговле.
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