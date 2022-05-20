Мосбиржа заявила об отказе от моратория на банкротство

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Мосбиржа отказалась от моратория на банкротство, сообщается на сайте "Федресурс".

"Настоящим ПАО "Московская биржа" в соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 9.1 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" заявляет об отказе от применения в отношении биржи моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами", – говорится в сообщении.

Уточняется, что после публикации данного заявления действие моратория больше не распространяется на Мосбиржу.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о введении в стране моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. Данная мера, по словам Мишустина, позволит должникам в течение шести месяцев решить текущие трудности и найти новые источники дохода. При этом им не потребуется закрывать бизнес и увольнять сотрудников.

