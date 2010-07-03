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02:01

"Белнефтехим" заявил о резком падении качества российской нефти

экономика

02:01

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Белорусский "Белнефтехим" заявил о резком падении качества российской экспортной смеси Urals, которая поступает транзитом по нефтепроводу "Дружба", передает РИА Новости.

В концерне пояснили, что нефть идет с высоким содержанием хлорорганических соединений, которое в десятки раз превышает допустимые значения.

С целью урегулирования ситуации "Белнефтехим" запросил официальную встречу с представителями "Транснефти".

Белорусская сторона отмечает, что переработка нефти подобного качества может повлечь нарушение технологических режимов работы НПЗ.

В настоящий момент принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки некачественной нефти. Специалисты "Белнефтехима" оценивают уровень потерь от ухудшения качества нефти.

Представители "Транснефти" заявили, что готовы встретиться с белорусскими коллегами и пообещали исправить ситуацию к понедельнику.

экономика

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