"Белнефтехим" заявил о резком падении качества российской нефти

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Белорусский "Белнефтехим" заявил о резком падении качества российской экспортной смеси Urals, которая поступает транзитом по нефтепроводу "Дружба", передает РИА Новости.

В концерне пояснили, что нефть идет с высоким содержанием хлорорганических соединений, которое в десятки раз превышает допустимые значения.

С целью урегулирования ситуации "Белнефтехим" запросил официальную встречу с представителями "Транснефти".

Белорусская сторона отмечает, что переработка нефти подобного качества может повлечь нарушение технологических режимов работы НПЗ.

В настоящий момент принимаются оперативные меры по минимизации последствий переработки некачественной нефти. Специалисты "Белнефтехима" оценивают уровень потерь от ухудшения качества нефти.

Представители "Транснефти" заявили, что готовы встретиться с белорусскими коллегами и пообещали исправить ситуацию к понедельнику.