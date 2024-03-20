Европейский производитель оружия заявил о нехватке мощностей

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Производители оружия в Европе вынуждены соперничать за мощности с мирными предприятиями на фоне спроса на оборонную промышленность. Об этом в интервью с Financial Times рассказал исполнительный директор норвежско-финского производителя вооружений Nammo Мортен Брандтцег.

По его словам, Европе нужно сделать доступнее производственные мощности для военных фабрик, включая электроэнергию и оборудование. Он уверен, что политики и общество находятся в "режиме мирного времени", хотя значительная часть оборонной промышленности после начала СВО нарастила объемы производства.



Исполнительный директор предприятия рассказал, что властям Европы стоит ввести законы, аналогичные американским, которые наделяют лидера страны правом приказывать компаниям отдавать приоритет государственным контрактам.

"Должно ли быть какое-то законодательство, согласно которому в определенные кризисные периоды европейские производители оборонной продукции в первую очередь получают доступ к производственному оборудованию для его покупки? Это предусмотрено законом в США, но не регулируется в Европе", – посетовал он.

Ранее стало известно, что военный завод в шведском городе Эрншельдсвик из-за конфликта на Украине не только нарастил выпуск продукции, но и смог обеспечить большим количеством рабочих мест местных жителей. В результате уровень безработицы упал до 6%. Завод производит боевые машины пехоты и гусеничные бронированные вездеходы.