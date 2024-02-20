ВТБ планирует вернуть 100 миллиардов рублей прибыли от заблокированных активов

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В банке ВТБ планируют активизировать работу с замороженными из-за антироссийских санкций активами на 900 миллиардов рублей и хотят получить с них 100 миллиардов рублей прибыли. Об этом пишет РБК, ссылаясь на первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова.

По его словам, банк стал рекордсменом по объему заблокированных активов среди других финансовых организаций, так как оказался в первой волне ограничений. Одной из стратегий является перевод заблокированных активов и пассивов (в виде обязательств перед иностранными инвесторами) в отдельное юридическое лицо.

При этом стоимость активов и пассивов должна быть равноценной, чтобы расчеты по долгам исполнялись за счет замороженных. По данным издания, пока такую процедуру провел лишь Совкомбанк. ВТБ, в свою очередь, планирует провести реорганизацию активов и обязательств на 183 миллиарда рублей.



Вторым вариантом является судебная работа. В частности, представители кредитной организации будут добиваться возврата средств от своих дочерних фирм, которые остались без акционерного контроля после санкций. Так, ВТБ планирует вернуть часть средств по неисполненным сделкам и задолженности по овердрафтному кредиту.

Еще одно направление работы представитель банка назвал как "очень креативное". Он уточнил, что ВТБ оказался одним из немногих банков РФ, чей объем замороженных активов существенно превысил подсанкционные пассивы.

"Если бы мы нашли такого контрагента, то мы могли бы взаимовыгодно с дисконтом продать часть наших заблокированных активов, и этот сторонний контрагент мог бы выделить по 292-ФЗ общество, в котором были бы и собственные заблокированные активы, и наши заблокированные активы", – уточнил Пьянов.

Четвертое направление работы представитель ВТБ отказался комментировать. Однако на данном этапе, по его словам, она может стать наиболее приемлемой.

До этого ЦБ РФ предупредил россиян о новых схемах мошенничества при разблокировке иностранных активов. Регулятор отмечал, что такие объявления распространяются по Сети, мессенджерах и рассылаются по электронным адресам.

Злоумышленники сначала просят перевести на свои счета сумму, равную замороженным активам, обещая вернуть их в двойном размере.

Ранее Совет Евросоюза утвердил возможность использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Планируется, что депозитарии в ЕС не смогут использовать доходы от активов РФ по собственному усмотрению, они должны храниться на отдельных счетах.

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