Россия и Саудовская Аравия подпишут дорожную карту по сотрудничеству

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Россия и Саудовская Аравия в первой половине 2021 году подпишут двустороннюю дорожную карту по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня также мы договорились, и подготовлена дорожная карта развития нашего торгово-экономического сотрудничества. Договорились о ее подписании в течение первого полугодия следующего года", – заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
В ходе брифинга после встречи с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдель Азизом бен Сальманом российский специалист отметил итоги работы двух стран в 2020 году.
По словам Новака, в 2020 году торговый оборот между РФ и Саудовской Аравией вырос примерно на 60%.
Ранее в декабре стало известно, в Москве готовят новые меры поддержки бизнеса на фоне пандемии коронавируса. Льготы и специальные предложения будут действовать в 2021 году.
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