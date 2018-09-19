В Госдуме поддержали уменьшение минимального пенсионного страхового взноса

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о расчете минимального размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование исходя из размера однократной величины МРОТ, а не двукратной. Передает Агентство "Москва" со ссылкой на текст документа.

По мнению авторов законопроекта, данный подход к расчету минимального платежа позволит приблизить взимание страховых взносов к предусмотренным условиям уплаты страховых взносов самозанятыми россиянами.

Ранее сообщалось, что пенсии по старости проиндексируют с 1 января 2019 года на 7,05 процента, на 6,6 процента в 2020 году и на 6,3 процента в 2021 году. Отмечается, что в результате изменений среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в будущем году составит 15400 рублей.

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