Цены на жвачку в российских магазинах установили десятилетний рекорд

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Жевательная резинка возглавила список продуктов, которые больше всего выросли в цене за прошедший год в России из-за санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Росстата.

По данным ведомства, средняя цена за упаковку жвачки в РФ в марте 2023 года составляла 39 рублей. При этом пик стоимости был достигнут в феврале – 39,9 рубля за упаковку. Годом ранее цена составляла 32 рубля и была меньше на 22,3%. В предыдущие несколько лет жвачка также росла в цене, но ежегодное повышение стоимости колебалось в пределах 1–3 рублей.

Исполнительный директор подмосковной кондитерской фабрики "К-Артель" (производит жевательную резинку под брендом Turbo) Роман Шуваев в беседе с изданием поделился, что рост стоимости продукта на российском рынке произошел из-за западных санкций. По словам эксперта, из-за антироссийских ограничений подорожала упаковка, а также появились проблемы с поставками импортных компонентов. Основу для жевательной резинки производят не в России, поэтому до этого ее импортировали морским путем из Испании.

В свою очередь, исполнительный директор ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев добавил к списку усложнение логистических цепочек.

Как отмечает издание, практически одновременно с подорожанием стоимости снизился и спрос на продукт. В четвертом квартале 2022 года жвачку покупали только 25,6% потребителей старше 16 лет, в то время как в 2021 году ее приобретали 30% россиян.

Объемы продаж продукта за 12 месяцев до февраля 2023 года снизились на 2,9%. При этом в денежном эквиваленте продажи выросли на 16,1%.

Самыми популярными марками жевательной резинки в четвертом квартале 2022 года стали Orbit White "Мятный" (24,6%), Dirol Mint "Морозная мята" (23,7%), Orbit "Cочный арбуз" (17,3%), Mentos (14,2%) и Dirol Mint "Мята" (13,1%).

До этого стало известно, что в России резко подорожала крупная бытовая техника. Цены в первые недели апреля 2023 года выросли на 10%. Эксперты связывали повышение цен с падением курса рубля.

