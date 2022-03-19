Болгария решила не продлевать контракт с "Газпромом"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Болгария не может вести переговоры с "Газпромом" о новом соглашении о поставках газа в условиях конфликта на Украине. Об этом заявил вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио.
По словам Василева, страна имеет альтернативные источники. В частности, считает вице-премьер, есть возможность поставки газа по Трансбалканскому газопроводу. Пропускная способность этого газопровода составляет 20 миллиардов кубометров, Болгария же нуждается в примерно 3 миллиардах кубометров.
Кроме того, в качестве альтернативного варианта Василев назвал поставки газа из Азербайджана или поставки сжиженного газа.
Действующий договор Болгарии с "Газпромом" истекает 31 декабря 2022 года.
Ранее крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON приняла решение о прекращении закупок газа у российских компаний в связи с текущими событиями на Украине. E.ON закупает природный газ на европейских оптовых рынках, не имея долгосрочных соглашений с производителями. При этом неизбежный дефицит импорта приведет к негативным последствиям и для концерна.
"Газпром" штатно поставляет газ для транзита через Украину 18 марта
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