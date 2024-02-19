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19 февраля, 18:24

Экономика

Экономист прокомментировал отказ банков ОАЭ работать с клиентами из России

Фото: depositphotos/kadet26

Основные финансовые учреждения в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) стали постепенно приостанавливать сотрудничество с россиянами из-за угрозы вторичных санкций, но это временная мера. Об этом сообщил радио КП доцент кафедры экономической политики и измерений Государственного университета управления Максим Чирков.

По словам эксперта, ОАЭ может в ближайшее время пересмотреть позицию в отношении российских клиентов. Он привел в пример Китай, который также побоялся введения ограничительных мер в отношении своей страны, однако этого в итоге не произошло. Кроме того, экономист уточнил, что фактически ограничений на работу банков ОАЭ с клиентами из России нет, поэтому пока сотрудничество продолжается.

"Просто происходит некая сегментация, крупные банки выбирают работу, скажем так, с западными контрагентами, опасаясь подпасть под санкции", – подчеркнул Чирков, добавив, что в ОАЭ сохраняются финансовые учреждения, ориентированные на российский рынок.

Также экономист напомнил, что подобная сегментация уже происходит и в иных странах, например в Китае. Однако, по его словам, работа с российскими клиентами приносит банкам за рубежом большие деньги, поэтому терять эти средства финансовые организации не желают.

"Многие банки поймут, что риск вторичных санкций минимален или он вообще отсутствует, и начнут, наоборот, усиленно приглашать российских клиентов к сотрудничеству", – заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов начали вводить ограничения на работу с клиентами из РФ в связи с рисками вторичных санкций.

По данным СМИ, кредитные организации ОАЭ прекратили принимать средства из России, а также отправлять платежи российским клиентам. Помимо этого, банки начали закрывать счета компаниям, чьими собственниками являются россияне.

Второй по размеру банк ОАЭ начал блокировать счета граждан РФ

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