20 лет "МУ-МУ": первая сеть кафе домашней кухни отмечает юбилей

Фото: пресс-служба сети "МУ-МУ"
В этом году сеть кафе домашней кухни "МУ-МУ" отметила двадцатилетний юбилей. В феврале 2000 года открылось первое кафе у станции метро "Фрунзенская". Об этом рассказали в пресс-службе сети кафе.
"МУ-МУ" – один из проектов, которым особо гордится ресторанный дом Maison Dellos, также известный своими заведениями высокой кухни, такими как "Кафе ПушкинЪ", "Турандот" и многими другими. Весь богатый гастрономический опыт Maison Dellos лег в основу демократичной концепции русской кухни, где можно поесть, не обращая внимания на цены.
"Русская кухня – это то, что все мы ели в детстве". Под этим девизом открылось первое кафе "МУ-МУ", он же определял развитие сети в последние 20 лет. Классическая русская кухня нравится всем поколениям, а потому всегда актуальна – именно в этом, по словам представителей сети, заключается серьезнейшее конкурентное преимущество сети. "Пожарская котлета, винегрет, борщ, мясо по-французски, жареный картофель с грибами, пирожки с мясом и капустой – это визитные карточки "МУ-МУ", а всего в меню более 340 позиций. Многие из них уникальны, ведь над их рецептурой работали лучшие повара Maison Dellos", – рассказали в "МУ-МУ".
За 20 лет сеть стала одним из самых известных брендов на рынке: 43 кафе в Москве и Подмосковье, шесть из которых располагаются в московских аэропортах, а одно – на Казанском вокзале. Профессиональная команда расширилась до 2,5 тысячи сотрудников. Ежегодно сеть "МУ-МУ" принимает более 12 миллионов человек, чем заслужила звание народного кафе.
"Качественные продукты, по-настоящему домашний вкус, скорость приготовления и доступные цены – вот главные составляющие концепции "МУ-МУ", – отмечают представители сети.
Свои лидерские позиции на рынке общественного питания сеть "МУ-МУ" подтвердила на крупнейших мероприятиях, проходивших в России: чемпионат мира по футболу 2018 года, зимние Олимпийские игры 2014 года, "Евровидение" 2009 года, фестивали "Спасская башня" и "Русское поле". Став оператором питания на этих событиях, "МУ-МУ" знакомит зарубежных гостей с традиционными блюдами русской кухни.
Первые кафе "МУ-МУ" открывались в интерьерном стиле жизни на ферме, где всегда свежие продукты со своих грядок, парное молоко и хлеб из печи. Сегодня дизайн-концепция изменилась и каждый проект – это авторская работа, соответствующая своему времени, о чем ярко свидетельствуют открывшиеся в 2019 году кафе. В 2020 году сеть "МУ-МУ" приготовила для своих гостей еще больше сюрпризов – "свежие", неожиданные и современные интерьеры, использование цифровых технологий и широчайший выбор новых блюд.
Опыт, сила бренда и сильные позиции на рынке привели к запуску собственной франшизы: по ней открыто уже 7 кафе "МУ-МУ". И это только начало: в ближайшее время по франшизе будут открываться кафе не только в Москве, но и в регионах. Однако в какое бы кафе "МУ-МУ" вы ни зашли, везде вас ждет вкусная домашняя кухня и неизменное качество.
"За 20 лет сеть "МУ-МУ" стала одним из самых узнаваемых, сильных и устойчивых брендов, завоевала любовь российских и зарубежных гостей, превратилась в синоним гостеприимного московского дома", – отмечают в пресс-службе сети кафе. Впереди – новые города, новые адреса, новые грандиозные события и новые гости.
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