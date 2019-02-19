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17:15

Danske Bank сворачивает деятельность в РФ и Прибалтике

экономика финансы

17:15

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Фото: ТАСС/DPA/Christian Charisius

Danske Bank объявил о прекращении деятельности в России и Прибалтике. Об этом сообщается на сайте банка.

Как пояснили в Danske Bank, руководство стремится сфокусировать внимание на рынках Северной Европы и некоторое время рассматривало вопрос о продолжении работы в Эстонии, Латвии и Литве, а также в России. "Сейчас Danske Bank решил ее прекратить", − сказано в сообщении. Отмечается, что функционировать будет лишь центр обслуживания в Литве, который выполняет ряд административных функций.

Также стало известно, что 19 февраля надзорный финансовый орган Эстонии потребовал от филиала Danske Bank прекратить свою деятельность в стране в течение восьми месяцев.

На 1 января 2019 года Danske Bank, имеющий офисы в Санкт-Петербурге и Москве, занимал 154-е место в банковской системе России. Его активы оценивали в 21,9 миллиарда рублей.

экономика финансы

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