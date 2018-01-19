"Газпром" получил разрешение на строительство второй нитки "Турецкого потока"

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Турция выдала "Газпрому" разрешение на строительство второй нитки морского участка "Турецкого потока".

"Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года", – цитирует РИА Новости главу российской компании Алексея Миллера.

Миллер отметил, что сейчас строительство ведется одновременно на трех участках: в Черном море и на побережье в России и Турции. На морском участке уже уложили по двум ниткам более 760 километров труб.

Завершается строительство участка берегового примыкания в России, а в Турции начались работы на строительной площадке приемного терминала.

Строительство газопровода "Турецкий поток" стартовало в мае прошлого года. По первой нитке газ пойдет в Турцию, ввести ее в строй планируется в марте. Вторая нитка пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу.