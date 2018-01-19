Банк России отозвал лицензию у барнаульского "Алтайбизнес-банка"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Банк России в пятницу отозвал лицензию на осуществление банковских операций у барнаульского "Алтайбизнес-банка". Решение связано с неоднократным нарушениями федеральных законов кредитной организацией. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
"Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Алтайбизнес-банк" (АО) меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности", – говорится в сообщении регулятора, передает "Газета.ру".
В результате регулятором было принято решение об отзыве лицензии и назначении в банк временной администрации до выбора конкурсного управляющего и ликвидатора.
Ранее в декабре 2017 года Банк России отозвал лицензию на банковские операции у коммерческого банка "Северный кредит" (город Вологда).
Согласно данным ЦБ РФ, в распоряжении банка отсутствуют документы, подтверждающие права его собственности на приобретенный в конце декабря 2017 года крупный портфель ценных бумаг. Кроме того, будут отключены банкоматы по всей сети.
В декабре ЦБ лишил лицензий еще несколько организаций. Это банки "Преодоление", "Солидарность", "Канский", "Европейский стандарт".
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