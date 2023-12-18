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18 декабря, 16:37

Экономика

В РСПП заявили о приостановке инвестпроектов из-за введения экспортных пошлин

Фото: ТАСС/Семен Лиходеев

Многие компании, которые заключили инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), решили заморозить проекты после введения государством экспортных пошлин. Об этом заявил председатель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, пишет РБК.

"Потому что очень существенно поменялась фискальная нагрузка", – объяснил глава РСПП.

Он отметил, что в СЗПК нет указаний про экспортные пошлины. Поэтому он и его коллеги пытаются убедить кабмин РФ внести в закон соответствующие поправки.

Речь идет о том, чтобы распространить стабилизационную оговорку на всю фискальную нагрузку, уточнил Шохин. Однако в Минфине РФ, по его словам, не планируют вносить изменения в законодательство.

Главной идеей СЗПК является стабилизационная оговорка, означающая сохранение для инвестора и регуляторных условий, и налогового законодательства. В частности, в рамках соглашений был предусмотрен механизм выплаты за созданную инфраструктуру за счет налогового вычета и государственных субсидий.

Экспортные пошлины на список товаров, привязанных к курсу рубля, решили ввести с октября 2023 года. Пошлины действуют до конца 2024 года. Налог составляет от 4 до 7% в зависимости от курса рубля, а для удобрений пошлина может достигать и 10%.

По информации правительства РФ, это было сделано для поддержания соотношения вывоза и потребления товаров, а также для защиты от спекулятивного роста цен на целый ряд товарных позиций, включая рыбу, овощи, фрукты, алкоголь, бумагу, драгоценные металлы и многое другое.

До этого стало известно, что Минфин РФ не будет повторно вводить налог на сверхприбыль и увеличивать ставки по НДФЛ в 2024 году. В настоящее время перед ведомством стоит задача выстроить налоговую политику таким образом, чтобы она соответствовала увеличению расходной части бюджета.

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