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18 декабря, 12:54

Цены растут: на сколько подорожают продукты?

экономика общество эксклюзив

18 декабря, 12:54

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Фото: depositphotos/Syda_Productions

Ассоциации транспортно-логистических, производственных и торговых компаний предупредили, что из-за повышения цен на топливо вырастет стоимость товаров. Из-за ужесточения корпоративных программ по покупке топлива расходы на автоперевозки выросли в среднем на 30 процентов. Транспортные компании будут вынуждены повысить цены на услуги минимум на десять процентов: это в дальнейшем скажется и на розничной стоимости товаров.

Исполнительный директор Ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков рассказал в беседе с порталом Москва 24, что с начала года средние потребительские цены на топливо выросли более чем на 8%: бензин подорожал на 8,45%, дизельное топливо – на 11,7%, при этом в некоторых регионах рост превысил 30%.

"Летом этого года правительство договорилось с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках, а осенью владельцы грузового транспорта стали фиксировать рост прейскурантов для корпоративных клиентов", – отметил Востриков.

По его словам, этот фактор напрямую влияет на цены доставки многих продуктов, в том числе и относящихся к категории первой необходимости, так как перевозчики всегда пользуются оптовыми скидками на топливо, исходя из которых формируется стоимость доставки грузов.

Топливная составляющая в себестоимости того или иного продукта зависит от того, сколько раз и на какое "логистическое плечо" необходимо перевозить продукцию "от поля до прилавка". Большая часть сельскохозяйственной продукции перевозится автотранспортом: сначала от поля до места подработки, далее к складу хранения сырья, потом до предприятия переработки, затем от предприятия до распределительного центра и от него до магазина. И это далеко не самая длинная логистическая цепочка, уверяет эксперт.

При этом высока доля расходов на топливо в растениеводческом бизнесе, где регулярно используется специализированная техника и автотранспорт. Например, доля бензина в себестоимости продуктов растительного происхождения находится на уровне 13%, а в себестоимости продуктов животноводства – порядка 4%.

"Таким образом, за счет роста этих издержек отпускные цены на отечественные продукты могут вырасти на 1-8% в зависимости от категории. Чем легче, дешевле и объемнее товар, тем больше в его себестоимости транспортной составляющей, – пояснил Востриков. – При росте затрат на транспортировку быстрее всего реагируют цены на товары повседневного спроса и скоропортящиеся продукты, которые завозятся в магазины ежедневно или чаще остальных. Как правило, такие продукты являются низкомаржинальными (с низкой прибылью – М24), что не позволяет производителям сдерживать рост отпускных цен".


Евгения Маркова

экономика общество эксклюзив

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