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Банк "Ак Барс" запустил сервис "Ипотека онлайн" для дистанционной подачи документов для оформления ипотечного кредита, сообщается на сайте банка.

Уточняется, что прием заявок осуществляется в любое время суток. В ответном письме предложат одобренную сумму, размер ежемесячного платежа и процентную ставку. Если решение положительное, с клиентом свяжется специалист и предоставит подробную информацию.

Заполнение онлайн-заявки займет несколько минут. Пользователю необходимо выбрать одну из нескольких программ банка "Ак Барс" в зависимости от категории недвижимости.

"Основной тренд сейчас – цифровизация услуг и создание возможностей для дистанционного обслуживания. Личный кабинет "Ипотека онлайн" не только сэкономит время на подачу заявки и снизит необходимость посещения офиса банка, но и позволит оперативно решить жилищный вопрос", – отметил зампредседателя правления "Ак Барса" Алексей Акимов.

Сервис был создан совместно с платформой "Цифровая ипотека". Представители банка планируют расширять его функционал и предоставлять клиентам новые возможности.

По словам директора по развитию "Цифровой ипотеки" Дмитрия Охрименко, банки, предоставляющие цифровые сервисы, смогут нарастить долю рынка, а клиенты банка получили возможность оформить ипотеку не выходя из дома.

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