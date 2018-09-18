Греф заявил о превращении России в страну безналичного оборота

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россия становится страной безналичного оборота, более трети всех расходов россиян проходит по банковским картам. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Каждая вторая операция по банковским картам проходит по бесконтактной технологии: либо это уже ApplePay, GooglePay или AndroidPay, либо это NFC-технология по банковским картам", – цитирует Грефа РИА Новости.

Переводы с карты на карту через цифровые каналы, по словам Грефа, превысили операции по снятию наличных денег.

За восемь месяцев текущего года сумма переводов с карты на карту составила 13,7 триллиона рублей. За прошлый год объем переводов составил 8 триллионов рублей.

Ранее Греф оценил закредитованность россиян. По его словам, доля доходов семей, которая идет на обслуживание кредитов, пока не критична. Но он отметил, что за этим необходимо внимательно следить.

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