Россия вышла из числа основных держателей госдолга США

18 июля, 08:54
Фото: AP/Ivan Sekretarev
Центробанк продал значительную часть казначейских облигаций США. Вложения сократились с 96,1 миллиарда до 48,7 миллиарда долларов. Таким образом, Россия вышла из списка крупнейших суверенных держателей американского госдолга, передает "Российская газета".
С момента введения американских санкций вложения России в госдолг Штатов сильно колебались: в январе 2014 года они составляли около 132 миллиардов долларов, в марте упали до 100 миллиардов, а в апреле 2015 года – до 66,5 миллиарда. Позже ЦБ снова начал наращивать вложения в американские облигации, и в апреле 2017 года они превысили 100 миллиардов долларов.
Во всем мире центральные банки используют государственные облигации США в качестве одного из основных резервных активов благодаря непревзойденной ликвидности и надежности. В периоды кризисов их стоимость в национальных валютах развивающихся стран обычно возрастает.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: