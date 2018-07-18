Россия вышла из числа основных держателей госдолга США

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Центробанк продал значительную часть казначейских облигаций США. Вложения сократились с 96,1 миллиарда до 48,7 миллиарда долларов. Таким образом, Россия вышла из списка крупнейших суверенных держателей американского госдолга, передает "Российская газета".

С момента введения американских санкций вложения России в госдолг Штатов сильно колебались: в январе 2014 года они составляли около 132 миллиардов долларов, в марте упали до 100 миллиардов, а в апреле 2015 года – до 66,5 миллиарда. Позже ЦБ снова начал наращивать вложения в американские облигации, и в апреле 2017 года они превысили 100 миллиардов долларов.

Во всем мире центральные банки используют государственные облигации США в качестве одного из основных резервных активов благодаря непревзойденной ликвидности и надежности. В периоды кризисов их стоимость в национальных валютах развивающихся стран обычно возрастает.