Bank Of Cyprus сообщил россиянам о закрытии счетов

Фото: ТАСС/EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Россияне, являющиеся клиентами Bank of Cyprus, начали получать уведомления о закрытии их счетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию Main Partner Trust, которая оказывает юридические и финансовые услуги для компаний и частных клиентов на Кипре.

"Несмотря на праздничные дни, Bank of Cyprus методично отправляет уведомления о закрытии счетов клиентам с российскими паспортами", – заявила компания.

Отмечается, что клиентам кредитной организации дали два месяца для проведения юридической очистки.

В Main Partner Trust отметили, что поводом для закрытия счетов может стать оплата клиентами российских налогов, доходы от санкционного бизнеса или удаленная работа на российские компании. Еще одним фактором для закрытия является обнаружение у россиян нестандартных видов на жительство, например категории F – это бессрочная виза, распространяющаяся на заявителя и его семью.

В первом случае банк изучает информацию налоговых резидентов и запрашивает счета за коммунальные услуги по месту жительства на Кипре, проверяют расходы по картам, рассказали в компании. Если организация обнаружит, что клиент использует мало воды или электричества, но при этом тратит большие суммы за территорией Кипра, то счет могут закрыть.

Если у россиянина обнаруживаются дивиденды от санкционного бизнеса или он получает деньги от компаний, находящихся в санкционных секторах, то его счет могут заблокировать, подчеркнули в компании.

В Main Partner Trust объяснили, что тем, кто обладает кипрской визой, необходимо предоставить банку сведения о доходах, полученных за пределами страны. В случае если этот доход будет относиться к компаниям, на которые наложены ограничения, счет будет закрыт. Компания отметила, что это касается и тех граждан, у которых есть виза цифрового кочевника.

Как сообщает Forbes, ссылаясь на источники на банковском рынке, счета граждан РФ также закрываются в подразделениях греческих Hellenic Bank и Alpha Bank.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Emirates NBD заблокирует инвестиционные счета россиян. Ограничения были установлены в соответствии с директивой Евросоюза, исключений для резидентов ОАЭ не предусмотрено.

