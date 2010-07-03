Курс евро опустился до 72 рублей впервые с 2018 года

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Курс евро на Московской бирже упал до 72 рублей, передает РИА Новости.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов он опустился на 11 копеек – до 71,99 рубля за единицу европейской валюты. В последний раз курс евро находился ниже уровня 72 рублей 25 мая 2018 года.

17 апреля курс доллара также упал на 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. По данным биржи, он стоил 63,98 рубля.