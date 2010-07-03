Курс доллара впервые с 25 марта опустился ниже 64 рублей

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Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 11 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов. По данным биржи, теперь он стоит 63,98 рубля.

В последний раз курс доллара опускался ниже 64 рублей 25 марта. Евро стоит 72,361 рубля.

9 апреля министерство экономического развития повысило прогноз по курсу рубля в текущем году. Теперь в ведомстве стоимость доллара оценивают в 65,1 рубля, а не в 66 рублей. В МЭР считают, что укреплению национальной валюты поможет новый приток средств иностранных инвесторов на рынок облигаций федерального займа.

Выяснилось также, что за два года число россиян со сбережениями в иностранной валюте уменьшилось на 6 процентов. По сведениям исследования Аналитического центра НАФИ, с 2017 года по 2019 год оно упало с 13 до 7 процентов.