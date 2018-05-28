Официальный курс евро вырос более чем на 71 копейку

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком на вторник, вырос на 71,39 копейки, до 72,83 рубля. Курс доллара вырос на 60,51 копейки, до 62,27 рубя, сообщает "Газета.ру".

Стоимость бивалютной корзины по сравнению с показателем на выходные и понедельник выросла на 65,4 копейки, составив 67,02 рубля.

Индекс Московской биржи снизился на 0,01%, составив 2306,41 пункта. Индекс РТС просел на 0,23% – до 1167,23 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снизился на 0,98%, до 75,72 доллара за баррель.