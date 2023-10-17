В Минфине США заявили, что нарушение ограничений цен на нефть РФ повлечет ответ Запада

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Попытки России обойти ограничения по продаже нефти повлекут единый и решительный ответ со стороны США и их союзников. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Нострэнд, сообщает ТАСС.

Он отметил, что ограничения, введенные странами Запада, вынудят РФ "выбирать из двух дорогостоящих вариантов – продавать [нефть] по цене ниже установленного потолка или больше тратить на операции за пределами стран G7".

"Попытки обойти эти два варианта повлекут решительный и единый ответ со стороны США и союзников", – заявил Нострэнд.

Он также отметил, что Вашингтон преследует цель обеспечения стабильности на глобальных энергетических рынках. По его словам, потолок цен на нефть помешает РФ финансировать специальную военную операцию.

Нефтяные санкции западных государств в отношении Москвы начали действовать в феврале этого года. В тот момент Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Страны G7, Австралия и ЕС также утвердили ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель.

При этом в докладе Международного валютного фонда утверждалось, что российская нефть торгуется выше установленной отметки в 60 долларов за баррель в обход утвержденного Западом потолка цен.

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