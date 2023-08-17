Московский производитель косметики получил от города льготный заем на развитие экспорта

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Московская косметологическая компания смогла получить от городского фонда льготный заем в размере 100 миллионов рублей под 3% годовых и сроком на 5 лет для дальнейшего развития экспорта, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помогает столичным производственным предприятиям развивать экспортное направление. Так, косметологической компании "БИГ" был предоставлен льготный заем на закупку сырья, оборудования и комплектующих, которые используются при производстве продукции, идущей на экспорт", – рассказал он.

Ефимов добавил, что компания также вложит не менее 65 миллионов рублей своих средств в развитие экспортной деятельности.

По его словам, "БИГ" занимается выпуском широкого спектра косметической продукции как для взрослых, так и для детей, они производят средства для ухода и окрашивания волос, шампуни, мыло, кремы и многое другое.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что во время изготовления продукции компания придерживается российских и международных стандартов, а также внимательно относится к экологии.

Средства от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) компания смогла получить в рамках программы "Экспорт", она позволяет предпринимателям наращивать торговлю с другими странами и республиками, например с Грузией, Туркменией, Белоруссией, Казахстаном и другими, отметил он.

При этом на данный момент, подчеркивает Овчинский, с "БИГ" уже работают страны СНГ, Сирия, Иран и другие страны.

"Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает производственным компаниям около 10 мер поддержки, в частности льготные кредиты и займы. По программе "Экспорт" предприятия могут получить до 300 миллионов рублей на срок до пяти лет", –сказал Овчинский.

До этого предприятие получало заем в размере 200 миллионов рублей, эти деньги позволили ему нарастить количеств поставляемого продукта в страны Таможенного союза и Азии, а также значительно увеличить объем поставок за рубеж.

Также фонда предоставляет экспортерам поддержку на платформе "Мой экспорт", где любой предприниматель может получить бесплатную консультацию от экспертов, аналитику и помощь в продвижении товаров на маркетплейсах. Всего в столице работает порядка 4 тысяч промплощадок, на территориях которых работают 720 тысяч человек.

Отмечается, что столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что столица предоставляет городским предприятиям ряд мер, направленных на их поддержку, в их числе есть и присвоение статуса промышленного комплекса, и налоговые льготы, и многое другое.

Если руководство предприятия понимает, что их производство соответствует вышеперечисленным критериям, то столица готова снизить земельный налог в пять раз, подчеркнул он, налог на недвижимость – в два раза. Ставка налога на прибыль, направляемого в городской бюджет, снизится с 17 до 13,5%. Все льготы в сумме позволят снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 17–20%.



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